Emanuil Karalis niemal zawsze był w cieniu Armanda Duplantisa, choć przecież w cieniu Szweda jest cały świat. U nich jednak ta rywalizacja była szczególna, bo przecież o medale walczyli jeszcze w kategoriach juniorskich. Obaj mają po 26 lat, Grek jest starszy o trzy tygodnie. W ich bezpośrednich potyczkach, według statystyk World Athletics, jest... 39:1 dla "Mondo".

Gdy rok tremu walczyli o złoto mistrzostw świata, do 6.00 m szli łeb w łeb, bez zrzutek. A później Duplantis skoczył 6.10 m, Karalis - nie. I przekładał kolejne próby, skończył zrzutką na 6.20 m. A Armand w trzeciej próbie pokonał 6.30 m - rekordem świata zakończył sezon. Karalis jako piewrszy ruszył wtedy z gratulacjami. Cieszył się tak, jakby sam doskoczył do tej magicznej granicy.

Historyczny skok Karalisa w Atenach. 6.17 metra w tyczce. Rewolucja za plecami Duplantisa

W tym sezonie Karalis też przez chwilę był na szczycie listy - dokładniej zaś, przez jeden dzień. On w Lievin skoczył 6.00 m, następnego dnia Białorusin Matwiej Wołkow uzyskał 6.01 m. A pogodził ich po kolejnych 48 godzinach sam Duplantis. W Clermont-Ferrand, gdzie bił już dwukrotnie rekordy świata. Teraz, mimo problemów żołądkowych, skoczył 6.06 m. Później atakował 6.31 m, walczył o następny rekord świata. Tym razem było za wysoko.

Armand Duplantis (z lewej) i Emanuil Karalis Andrzej Iwanczuk/Nur Photo AFP

Mondo ma w planach jeszcze tylko dwa występy - najpierw w domowych zawodach w Szwecji, później w Toruniu, celem będzie złoto mistrzostwa świata. I wydawało się, że można już z góry zawiesić mu je na szyi. A tymczasem w sobotę w Atenach doszło do rewolucji na światowych listach. Karalis, trenowany przez Marcina Szczepańskiego, był na nich czwarty - z wynikiem 6.08 m, uzyskanym w sierpniu zeszłego roku w Volos.

Tym razem w mistrzostwach Grecji skoczył 6.17 m. Wyprzedził więc tak Serhija Bubkę (6.15 m w 1993 roku w Doniecku), jak i Renauda Lavillenie (6.16 m w 2014 roku w Doniecku).

Rozwiń

W tym samym czasie w Toruniu odbywał się konkurs tyczkarek w mistrzostwach Polski. Tak jest właśnie obecnie Szczepański, który prowadzi większą grupę, w tym m.in. Zofię Gaborską. A tyczkarka ze Szczecina skoczyła 4.45 m, zdobyła złoto po fantastycznej walce z Mają Chamot. I została zapytana przez red. Michała Chmielewskiego w TVP Sport, czy trener Szczepański powiedział jej o wyniku Greka. - Tak, tuż przed moim skokiem na 4.40. Taki wynik kolegi z grupy staje się dodatkową motywacją - przyznała.

Rozwiń

Armand Duplantis i Emanuil Karalis JOHN MACDOUGALL AFP

Duplantis o swoim „prawie idealnym” rekordzie świata w skoku o tyczce AP © 2024 Associated Press