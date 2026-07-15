Żaden inny dystans nie dał w ostatnich 10 latach większej radości polskim kibicom niż 400 metrów. Nie można powiedzieć, by Polki zdominowały tu rywalizację, bo trudno o to przy amerykańskiej potędze, niemniej w Europie z każdej mistrzowskiej imprezy pojawiały się medale. Justyna Święty-Ersetic miała ogromne wsparcie, sama brylowała indywidualnie, z koleżankami kapitalnie biegała w sztafecie. Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik czy Patrycja Wyciszkiewicz zakończyły kariery, tak samo zresztą jak Anna Kiełbasińska, która dołączyła później.

Justyna zaś wciąż trwała, sama była wsparciem dla Natalii Kaczmarek, później Bukowieckiej. Cieszyły się ze złota i srebra w Pekinie, później też były medale, zwłaszcza w hali. Medalowe nadzieje są związane także z występem Polki w Birmingham - indywidualnym Natalii, ale też sztafetami.

Co zaskakujące, zabraknie w Anglii Justyny Święty-Ersetic, która po raz ostatni pojawiła się na bieżni w zawodach niespełna miesiąc temu w "złotym" mityngu World Athletics w Hengelo.

Kolejnego już w tym roku nie będzie. Zawodniczka AZS AWF Katowice poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych.

Zaskakująca decyzja Justyny Święty-Ersetic. Tuż przed mistrzostwami Europy

Rywalizacja w Birmingham zacznie się 10 sierpnia - już w pierwszym dniu odbędzie się finał sztafet mieszanych 4x400 metrów. Tu bowiem nie ma żadnych eliminacji, jest osiem najlepszych ekip.

Justyna Święty-Ersetic AFP

Po kobiecej stronie kadry pewne miejsce w składzie ma Bukowiecka, tym razem ten bieg nie powinien kolidować z indywidualnymi planami - ma pewne rozstawienie, zostanie zwolniona z eliminacji 400 metrów. Drugi czas po niej ma 19-letnia Anastazja Kuś, ale sprinterka z Olsztyna właśnie skończy swoje juniorskie mistrzostwa świata w Eugene. I jeśli w ogóle ruszy do Anglii, to raczej na sztafetę kobiecą, ta odbywa się na koniec ME. A później już była Justyna Swięty-Ersetic - ze swoim 51.98 s z memoriału Haliny Konopackiej.

Zawodniczka ze Śląska w teorii mogłaby wystąpić indywidualnie - jest bowiem na miejscu w rankingu, które daje kwalifikację, ale nie osiągnęła minimum wyznaczonego przez PZLA dla sportowców urodzonych w XX wieku (51.50 s). Teraz jest to już nieaktualne.

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"Nie ma dla mnie dziś nic ważniejszego niż moje zdrowie i samopoczucie. W swoim życiu byłam już raz w bardzo ciemnym miejscu. Długo walczyłam, żeby z niego wyjść i obiecałam sobie, że nigdy więcej nie zignoruję sygnałów, które wysyła mi moje ciało i głowa" - napisała na Instagramie. I zaznaczyła, że decyzja o przerwaniu startów była trudna, ale jedyna możliwa.

Kocham sport i wierzę, że to nie jest pożegnanie, a jedynie pauza. Chcę jeszcze nieraz stanąć na bieżni z radością, uśmiechem i poczuciem, że jestem tam, bo naprawdę tego chcę.

Zaznaczyła, że potrzebuje czasu, by "zadbać o siebie, odzyskać spokój i wrócić silniejsza".

Być może nastąpi to w sezonie zimowym, którego główną imprezą będą mistrzostwa Europy w Hiszpanii.

"To nie koniec" - zaznaczyła podopieczna trenera Aleksandra Matusińskiego.

Justyna Święty-Ersetic YAGIZ GURTUG / Middle East Images AFP





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