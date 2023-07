Ból głowy trenera "Aniołków". Sztafeta w rozsypce. "Trzeba będzie przechytrzyć rywalki"

Kaczmarek wygrywała w tym sezonie Diamentową Ligę . Pobiła też rekord życiowy, doprowadzają go do światowego poziomu 49,48 sek. Sama jednak sztafety nie pociągnie, choć na pewno będzie najmocniejszym ogniwem.

"Aniołki" w rozsypce. Eksperymentalna sztafeta

Nie mam żadnego bólu głowy. Jest, jak jest i nie ma co z tego powodu rozpaczać. Trzeba się zebrać, by osiągnąć jak najlepszy wynik w Budapeszcie. W hali przecież też było podobnie. Nie biegały cztery dziewczyny z podstawowej sztafety, a sięgnęły po medal. Na pewno będziemy robić wszystko, by było dobrze

Aleksander Matusiński: najtrudniejsza sytuacja w ostatnich latach

Nie ma co ukrywać, że szkoleniowiec ma do czynienia z jedną z najtrudniejszych sytuacji w ostatnich latach.

- Zdecydowanie tak, ale będziemy walczyć. Trzeba też na to spojrzeć z innej strony, bo to jest szansa dla innych dziewczyn. Mają one szansę się pokazać i sprawdzić przed przyszłym sezonem. Dzięki temu będę wiedział, czy mogę na nie stawiać w ważnych biegach. Dla mnie to będzie ważna informacja w kontekście przyszłego roku, w którym są igrzyska olimpijskie - mówił Matusiński.