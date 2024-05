Tegoroczne World Relays nie mają może statusu mistrzostw świata , ale ich znaczenie jest o wiele większe. To tu odbywa się niemal cała kwalifikacja sztafet do igrzysk olimpijskich - przepustki uzyska aż 14 reprezentacji, ledwie dwa miejsca zostaną wolne. I otrzymają je później dwie najlepsze drużyny z rankingu World Athletics, które dotąd ich nie miały.

Wielkie emocje jeszcze przed startem Polski. Sensacyjna Belgia, awans na igrzyska bez największych gwiazd

Polska to w specjalności sztafet mieszanych sensacyjny mistrz olimpijski z Tokio - później w mistrzostwach świata w Eugene czy Budapeszcie nie udało się już nawiązać do tego osiągnięcia, ale w Nassau wreszcie nasza drużyna pojawiła się w niemal optymalnym składzie. Dla trenerów to też jednak były taktyczne szachy - jak zestawić skład, by nie ucierpiały męska czy kobieca sztafeta 4x400 m, które też miały walczyć o to samo po półtorej czy dwóch godzinach.