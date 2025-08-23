Blisko sensacji w finale mistrzostw Polski. Historyczne złoto w drodze do Tokio

Jeszcze rok temu najlepsza w biegu na 400 m przez płotki była Joanna Linkiewicz - po swoim dziesiątym (sic!) złocie oświadczyła przed kamerami TVP, że... właśnie zakończyła karierę. Gdy ona nie startowała w niektórych sezonach, szansę miały inne zawodniczki. W końcówce kariery czasem rywalki były w stanie ją dogonić, jak dwa lata temu w Gorzowie, gdy sama finiszowała trzecia. Wtedy wyprzedziły ją Izabela Smolińska i Anna Gryc, obie z rocznika 1999.

A gdy skończyła karierę, to one decydują w polskich biegach płotkarskich. Choć przy postępie, jaki Gryc zrobiła w tym roku, można było zdecydowanie stawiać ją jako główną kandydatkę do złotego medalu. Jej 55.07 s uzyskane dwa tygodnie temu w Bańskiej Bystrzycy to już rezultat na europejskim poziomie. Taki, który pozwolił na spory awans w rankingu World Athletics, a potwierdzony kolejnym występem w Szwecji pozwolił już na zajęcie miejsca dającego indywidualną przepustkę do Tokio. Dziś w Bydgoszczy Gryc miała potwierdzić swoje aspiracje - najlepiej złotym medalem i rezultatem w granicach 55,5 s. Jedno i drugie było poważnie zagrożone.

Lekkoatletyka. Anna Gryc mistrzynią Polski na 400 m przez płotki. Tytuł wywalczony na finiszu

Gryc bowiem jakby za wolno zaczęła ten finał, dość szybko okazało się, że Izabela Smolińska ma sporą przewagę przy pokonywaniu kolejnych płotków. I jeszcze przy wyjściu na ostatnią prostą zawodniczka RLTL GGG Radom prowadziła z przewagą kilku metrów, a Gryc walczyła o drugą pozycję z Pauliną Kubis. To jednak liderka polskich tabel przyspieszyła, zachowała właściwy rytm. A Smolińska zaczęła drobić kroki, trochę się pogubiła. I na ostatnich 30 metrach była już gorsza. Gryc zdobyła złota w czasie 56.15 s, Smolińska uzyskała czas 56.57 s, a Kubis - 57.32 s.

Anna Gryc Adam Warżawa PAP

Dzięki temu mistrzyni Polski poprawi swoją pozycję w rankingu World Athletics, powinna spokojnie zmieścić się w limicie na występ w Tokio.

- Ostatnie biegi pokazały, że wytrzymuję końcówkę, w trakcie nie martwiłam się o ten finisz. Bardziej chodziło o to, czy zachowam rytm, bo warunki tutaj nie są dziś idealnie. A on u mnie kuleję - mówiła później w TVP Sport.

Dla niej ten występ powinien być potwierdzeniem aspiracji do sztafety 4x400 metrów w mistrzostwach świata. - Chciałabym się pokazać z dobrej strony na płotkach, ale sztafeta ważniejsza. Bieg indywidualny będzie dla mnie nowym doświadczeniem, choć mój rekord nie jest jakiś rewelacyjny na tle światowej czołówki - dodała.

Anna Gryc, specjalistka od biegu na 400 m przez płotki, uzyskała dziesiąty wynik w polskich tabelach historycznych na płaskim dystansie jednego okrążenia stadionu Michał Laudy/Press Focus/Newspix.pl & Tomasz Jastrzębowski/Reporter Newspix/East News

"To jedyna droga, by sport się rozwijał" Sebastian Chmara o polskiej lekkoatletyce. WIDEO matriały prasowe materiały prasowe