Blisko rekordu świata! Zachwycający początek finału Diamentowej Ligi

Finał prestiżowych zmagań Diamentowej Ligi podzielono tym razem na dwa dni. Większość konkurencji odbędzie się w czwartek, w sześciu rywalizacja zakończyła się już dzisiaj. Najwięcej emocji dostarczyło pchnięcie kulą panów.

Crouser ogrywał Kovacsa. Aż do dzisiaj

Wszystko dlatego, że Joe Kovacs wreszcie zrewanżował się Ryanowi Crouserowi za porażki w najważniejszych imprezach. Rok temu na igrzyskach olimpijskich w Tokio Corouser uzyskał 23,30 m - pobił Kovacsa aż o 65 cm. Miesiąc wcześniej, gdy podczas amerykańskich kalifikacji ustanowił fenomenalny rekord świata (23,37 m), dołożył rodakowi ponad metr. W tym roku wygrał z nim też w mistrzostwach USA (23,12 m Crouser, 22,87 Kovacsa) i w mistrzostwach świata w Eugene (22,94 m vs 22,89 m). W końcu jednak na ważnych zawodach Kovacs odgryzł się. I to jak!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyka. Karsten Warholm z rekordem świata (POLSAT SPORT) Wideo Polsat Sport

W pierwszym podejściu obaj uzyskali po 22,67 m - już to zapowiadało wielką walkę na odległościach nieosiągalnych dla reszty stawki. W drugiej kolejce Crouser spalił swoją próbę, a Kovacs pchnął kulę na rekordowe 23,23 m! To trzeci wynik w historii dyscypliny, zarazem rekord życiowy byłego mistrza świata, poprawiony o 32 cm. W historycznych tabelach 33-letni Amerykanin przeskoczył jednocześnie: rodaka Randy'ego Barnesa (23,12 m w 1990 roku) oraz Niemca z NRD Ulfa Timmermanna (23,06 m w 1988 roku). Przed nim już tylko Crouser, który dziś w Zurychu był w stanie poprawić się na 22,74 cm. Wystarczyło to do drugiego miejsca.

Czwartek w Diamentowej Lidze - Polacy wchodzą do gry

Ciekawie było też w skoku wzwyż mężczyzn, gdzie mistrz olimpijski Gianmarco Tamberi oraz Amerykanin JaVaughn Harrison rywalizowali o zwycięstwo na wysokości 2,37 m. Obaj pokonali wcześniej 2,34, tyle że Włoch uczynił to w drugiej próbie, a Amerykanin - w trzeciej. Na tym skończyli zmagania.

W czwartek do rywalizacji przystąpią reprezentanci Polski: o godz. 19.04 Anna Kiełbasińska i Natalia Kaczmarek pobiegną na 400 m, o 19.25 Pia Skrzyszowska na 100 m przez płotki, o 19.52 Damian Czykier na 110 m przez płotki, a o 20.10 Michał Rozmys na 1500 m. Transmisja - w Polsacie Sport Extra.

Wyniki środowych zmagań w finale Diamentowej Ligi:

Pchnięcie kulą mężczyzn:

1. Joe Kovacs (USA) - 23,23 m

2. Ryan Crouser (USA) - 22,74 m

3. Tom Walsh (Nowa Zelandia) - 21,90 m

Pchnięcie kulą kobiet:

1. Chase Ealey (USA) - 20,19 m

2. Sarah Mitton (Kanada) - 19,56 m

3. Auriol Dongmo (Portugalia) - 19,46 m

Skok o tyczce kobiet:

1. Nina Kennedy (Australia) - 4,81 m

2. Sandi Morris (USA) - 4,76 m

3. Tina Šutej (Słowenia) - 4,61 m

Bieg na 5000 m kobiet:

1. Beatrice Chebet (Kenia) - 14.31,03

2. Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenia) - 14.31,52

3. Gudaf Tsegay (Etiopia) - 14.32,11

Skok wzwyż mężczyzn:

1. Gianmarco Tamberi (Włochy) - 2,34 m

2. JuVaughn Harrison (USA) - 2,34 m

3. Django Lovett (Kanada) - 2,27 m

Bieg na 5000 m mężczyzn: