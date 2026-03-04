Bije rekord za rekordem. Wielka gwiazda wraca nad Wisłę, to powiedział o Polakach

W 1993 roku Ukrainiec Serhij Bubka skoczył o tyczce 6,15 m ustanawiając wówczas rekord świata, który przetrwał nieco ponad dwie dekady. Jego wynik dopiero w 2014 roku - o centymetr - pobił Francuz Renaud Lavillenie. Na kolejny przełom w tym kontekście nie musieliśmy potem czekać już tak długo.

Od lutego 2020 roku regularnie rekord świata bity jest przez reprezentanta Szwecji Armanda Duplantisa, który każdorazowo przekracza wytyczane przez siebie bariery o dokładnie jeden centymetr. W ciągu ostatnich sześciu lat w ten sposób przeszedł od rezultatu 6,17 do 6.30 m - i z pewnością nie powiedział w tym względzie ostatniego słowa.

"Mondo" - jak łatwo policzyć - przebijał rekord globu już 14 razy, ale jak sam przyznaje zawsze w jego pamięci pozostanie pierwszy osiągnięty tu kamień milowy - wspomniane 6,17 metra zaś odnotował w... Toruniu. Wątek ten pojawił się w rozmowie sportowca z Tomaszem Skrzypczyńskim, dziennikarzem portalu "WP SportoweFakty".

Duplantis uwielbia występować w Polsce. "To tu poczułem coś niezwykłego"

"Właśnie w Polsce poczułem coś niezwykłego. Był to z pewnością jeden z najlepszych, najbardziej wyjątkowych i najważniejszych momentów w mojej karierze. Mam wspaniałe wspomnienia" - stwierdził Duplantis, przytaczając swój popis sprzed sześciu lat na Copernicus Cup. Jak podkreślił, Toruń to dla niego "specjalne miejsce".

Uwielbiam skakać w Polsce i mam nadzieję, że w przyszłości będę miał do tego jeszcze więcej okazji

Skoczek o tyczce powiedział też kilka miłych słów o tutejszych fanach. "Po prostu Polacy kochają lekkoatletykę. Kiedy tu jestem, przekonuję się o tym na każdym kroku. Mnóstwo ludzi prosi o zdjęcie lub autograf, to bardzo miłe. Skacząc w Polsce czuję taką wyjątkową więź z kibicami, są wspaniali" - skwitował.

Armand Duplantis znów poskacze w Toruniu. Padnie kolejny rekord świata?

Armand Duplantis już niebawem pojawi się po raz kolejny nad Wisłą, by wziąć udział w halowych mistrzostwach świata - te zostaną przeprowadzone w dniach 20-22 marca. Kto wie, może Szwedowi uda się wówczas przebić barierę 6,31 m...

Armand Duplantis KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Armand Duplantis JOHN MACDOUGALL AFP

Armand Duplantis i Piotr Lisek Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

