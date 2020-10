W najbliższą sobotę, 17 października, w Gdyni odbędą się mistrzostwa świata w półmaratonie, na których zobaczymy największe gwiazdy lekkoatletyki. Tego samego dnia, tysiące amatorów z Polski i całego świata pobiegną w wirtualnym półmaratonie. Do czwartku, 15 października, można jeszcze do tej rywalizacji dołączyć. Start jest bezpłatny!

Jeden dzień, ten sam dystans, dowolne miejsce na świecie i dowolne tempo biegu. 17 października liczy się wyłącznie... bieganie! Taka jest idea tej wirtualnej rywalizacji, choć jak podkreślają organizatorzy, w świecie cyfrowym tworzyć się będzie jedynie lista wyników biegu, ale to, co najważniejsze, czyli wysiłek i walka z własnymi słabościami toczona przez biegaczy, będą jak najbardziej realne.

- Podczas gdy najlepsi biegacze elity będą walczyć w Gdyni o mistrzostwo świata, globalna społeczność biegowa jednoczy się, aby przebiec ten sam dystans, wynoszący 21,1 km. W wielu różnych miejscach na świecie, ale najważniejsze, że razem. Każdy może być częścią tego niezwykłego wydarzenia, organizowanego w niezwykłych czasach - zachęca Michał Drelich, szef komitetu organizacyjnego mistrzostw.

Do udziału w biegu wirtualnym zapraszają największe gwiazdy światowej lekkiej atletyki: Sebastian Coe, przewodniczący World Athletics, Eilish McColgan, wielokrotna mistrzyni Wielkiej Brytanii, Stefano Baldini, mistrz świata w półmaratonie, czy Paula Radcliffe, mistrzyni świata na dystansie 21,1 km.

- Dołączcie z całego świata, gdziekolwiek jesteście. Możecie być częścią najważniejszego biegu półmaratońskiego na świecie - mówi Paula Radcliffe, brytyjska ikona biegania. - 17 października chodźmy razem tworzyć historię. Jeden dzień, ten sam dystans, dowolne miejsce i tempo. All You Need Is Running - zachęca Sebastian Coe, szef światowej lekkoatletyki.

Bieg wirtualny kierowany jest do globalnej społeczności biegaczy amatorów, a jego główna idea kryje się w haśle "All you need is running". Udział w rywalizacji jest bezpłatny. Aby dołączyć, wystarczy założyć konto na specjalnie stworzonej platformie i zarejestrować się do startu. Każdy może też - za dodatkową opłatą - domówić medal finishera, oficjalną koszulkę lub inne gadżety związane z imprezą. Więcej o możliwościach na platformie.