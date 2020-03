Odwołane imprezy masowe stały się zmorą wszystkich biegaczy z planami startowymi. Marzenia o realizacji kolejnych celów muszą poczekać, ale bieganie wcale nie musi zejść na dalszy plan. 1 kwietnia śmiałkowie zmierzą się z w I Mistrzostwach Polski w Biegu Dookoła Stołu.

Epidemia koronawirusa nie musi oznaczać tylko nudy wynikającej z przymusowego siedzenia w domu. Co więcej, wcale nikt nie powiedział, że w domu trzeba koniecznie siedzieć.

Od ponad dwóch tygodni sieć zalewają pomysły na to, jak aktywnie wykorzystać ten trudny czas. Ćwiczenia, wyzwania, bieżnie mechaniczne. Sposobów jest cała masa. Nic jednak nie zastąpi zawodów, które nierzadko są celem samym w sobie, żeby ruszyć się z fotela i biegać.

1 kwietnia o godzinie 19.00 kilkudziesięciu ochotników stanie na starcie mistrzowskiej rywalizacji. Nie ma obaw, że złamane zostaną jakiekolwiek zakazy, bowiem impreza odbędzie się w domach uczestników za pośrednictwem relacji internetowej. Na liście I Mistrzostw Polski w Biegu Dookoła Stołu widnieje prawie 60 nazwisk. Dystans do pokonania to 5 km, czyli około 833 okrążenia.

Trasa będzie wiodła wokół stołu o maksymalnych wymiarach 1.5 x 1.0 m lub obwodzie nieprzekraczającym 6 m. Jak na mistrzostwa przystało, zawodnik powinien posiadać osobistego sędziego, liczącego okrążenia oraz nagrywającego film dokumentujący wyzwanie. Weryfikacją wyników zajmie się profesjonalna firma obsługująca pomiar czasu na zawodach sportowych.

Dla uczestników organizatorzy przewidzieli pamiątkowe medale. A wśród nich nie zabrakło czołówki polskich biegaczy.

To niewątpliwie humorystyczne podejście do społecznej kwarantanny i przy okazji świetny przykład na realizację hasła "zostań w domu". Biegacze prześcigają się w pomysłach. W sieci można już znaleźć wyzwania z przebiegnięcia maratonu we własnych ogrodzie, a nawet na balkonie.

