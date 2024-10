Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski na 100-letnim stadionie

- Od lat sukcesywnie tworzymy wizerunek Białegostoku jako miasta przyjaznego sportowi. Pokazujemy to, nie tylko wspierając lokalne struktury, kluby na czele z KS Podlasie , którego barwy reprezentują Natalia Bukowiecka czy Wojciech Nowick i, ale także podejmując się organizacji dużych wydarzeń. Dla nas goszczenie lekkoatletycznych mistrzostw Polski seniorów to nie tylko wyróżnienie, ale także mobilizacja do dalszej pracy na rzecz rozwoju Królowej Sportu w naszym mieście - dodaje zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki .

- Dla nas to dodatkowy impuls do działania. Szansa na jeszcze większą promocję lekkiej atletyki i co za tym idzie nabór do klubu. Liczymy też, że takie wydarzenia będą motorem napędowym rozwoju naszej bazy sportowej. Mamy świetny stadion, marzeniem jest hala z bieżnią okólną. Taki obiekt były znakomitym dopełnieniem oferty dla lekkoatletów - podkreśla prezes KS Podlasie Białystok Tomasz Dąbrowski.