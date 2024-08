Biało-Czerwony koszmar, ponad 10 minut straty. Człapanie za najlepszymi

Hiszpania ze złotem, Polska daleko. Ponad 10 minut za najlepszymi

Trudno tu mówić o systemowych problemach, bo brak sukcesów Tomali (był rezerwowym do sztafety) i Zdziebło (wystąpiła w rywalizacji na 20 km indywidualnie) jest też spowodowany ich problemami zdrowotnymi w ostatnich miesiącach. To oni jednak wywalczyli kwalifikację dla Polki do rywalizacji sztafet mieszanych na dystansie maratonu - nowości w programie olimpijskim. Wtedy, w kwietniu w Antalyi, byli trochę lepsi od duetu Maher Ben Hlima/Olga Chojecka. Ostatecznie to drugi duet wyszedł dziś na trasę w Paryżu.