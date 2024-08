Nie było od wielu lat wielkiej imprezy, by polscy młociarze nie przywieźli z niej medalu. Gdy ostatnio w słabszej dyspozycji bywał Paweł Fajdek, to nie zawodził Wojciech Nowicki. A wcześniej często było odwrotnie. Z igrzysk w Paryżu obaj nasi 35-letni mistrzowie też mieli przywieźć jakiś krążek. Przynajmniej jeden, a może i dwa. Na ten jeden wskazywali eksperci, widzieli Nowickiego za plecami genialnego młokosa Ethana Katzberga.

Wojciech Nowicki rozpoczął olimpijski finał. A niedługo później Ethan Katzberg rozstrzygnął walkę o złoto

A reszta kandydatów do podium raczej była znana: Mychajło Kochan, dochodzący powoli do 81 metrów oraz Węgier Bence Halasz, będący ostatnio w formie słabszej nawet od Nowickiego. Może jeszcze Francuz Yann Chaussinand, może wicemistrz z Tokio Norweg Eivind Henriksen, który w eliminacjach uzyskał nagle swój najlepszy wynik w tym roku.

Obaj Polacy w wąskim finale, wyniki nie zwalały z kolan. Potrzebny był przełom

Polacy mogli więc walczyć o srebro, ale nawet tu kart nie rozdawali. Po dwóch seriach Fajdek był piąty, Nowicki - siódmy. Raczej nie było obaw, że ten drugi może nie wejść do wąskiego finału, choć sprawę mógł zagmatwać Francuz, gdyby dobrze rzucił. Uzyskał jednak o 4 cm mniej od Polaka, który swoją trzecią próbę miał wcześniej. Fajdek w trzeciej kolejce poprawił swój najlepszy wynik o ponad pół metra, do 78.57 m, ale wciąż był piąty. I z tej pozycji wszedł do wąskiego finału, Nowicki skończył ten etap siódmy.

Poprawy pozycji jednak nie było, już do końca. Choć Fajdek walczył, on miał chociaż dobrą szybkość w kole. Poprawił się na 78.80 m, ale do medalu potrzebna było 60 cm więcej. Nowicki zaś jakby miał świadomość, że tę swoją najlepszą formę miał w Rzymie, gdy zdobył złoto mistrzostw Europy. A późniejsze ciężkie treningi już do drugiego szczytu nie doprowadziły.