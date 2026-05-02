Bez Swobody, za to ze Skrzyszowską. Amerykanki za Polkami. Taki finał walki

Dwa lata temu na Bahamach w polskiej sztafecie sprinterskiej pojawiła się nawet Ewa Swoboda - a to był już ewenement. Nasza najlepsza sprinterka na 100 metrów zwykle zaczyna bowiem sezon kilka tygodni później, to efekt tego, że zawsze do końca występuje zimą w hali. I buduje formę, by optymalną mieć w sierpniu czy wrześniu, na kluczowej imprezie sezonu.

Rok temu do Kantonu nie poleciała, teraz do Gaborone - również. Była za to Pia Skrzyszowska, która przecież zazwyczaj rywalizuje w biegach płotkarskich, ale gdy jest taka możliwość, pomaga sztafecie. Tak było w Monachium w 2022 roku, gdy Polski wywalczyły srebro mistrzostw Europy. I tak było w mistrzostwach świata w Tokio, zeszłej jesieni.

Zawodniczka z Warszawy kończyła rywalizację, ona w Botswanie była przewidziana tylko do tej rywalizacji. Bez miksta.

World Relays. Polska sztafeta kobieca walczyła o finał. I awans do MŚ 2026

Zasady w tej rywalizacji były takie same jak w innych - z każdej z trzech serii po dwie najlepsze sztafety uzyskiwały awans do niedzielnego finału. I to była już gwarancja kwalifikacji do przyszłorocznych MŚ w Pekinie. Stawkę uzupełniały dwie najlepsze drużyny z czasami ze wszystkich serii, spoza tych dwójek.

Trudno było spodziewać się, że ktokolwiek może powalczyć z reprezentacją USA. W jakimkolwiek składzie by nie przyjechała. A doszło do sensacji.

Biegi rozstawne to bowiem też rywalizacja na błędy, zwłaszcza przy przekazywaniu pałeczki. Amerykanki zawaliły je kompletnie, Polki tym razem spisały się dobrze. Inaczej niż w zeszłorocznych zmaganiach w Kantonie na World Relays czy później w MŚ w Tokio.

Zaczynała Magdalena Niemczyk, później biegła Marlena Granaszewska, łuk należał do Magdaleny Stefanowicz. I kończyła Skrzyszowska.

Ostatnia zmiana między Stefanowicz i Skrzyszowską

Wyglądało to dobrze, choć daleko przed naszą drużyną były Kanadyjki i Hiszpanki. A w okolicach Skrzyszowskiej znajdowała się też zawodniczka z Indii, Amerykanka byłą z tyłu.

Nasza płotkarka finiszowała na trzecim miejscu - z czasem 43.09 s. To był nasz wyznacznik. Hiszpania (42.26 s) i Kanada (42.39 s) były już pewne awansu. A USA skończyło na czwartej pozycji.

Drugi bieg też zakończył się sensacyjnie - Brytyjki zaczęły znakomicie, miały fatalną drugą zmianę, choć skończyły na drugiej pozycji (42.75 s). A później zostały zdyskwalifikowane. Awansowały więc: Chinki (42.62 s) i Włoszki (42.94 s).

Rozwiń

Polki wciąż czekały, ale miały zapas. W ostatniej serii zmiany zawaliły: Nigeria, Francja i Belgia. I tylko Jamajka (41.96 s) oraz Niemcy (42.44 s) okazały się lepsze.

A to oznacza, że Biało-Czerwone powalczą w niedzielę o medale!

Magdalena Stefanowicz tym razem miała powód do radości, mimo braku w sztafecie Ewy Swobody Abdulhamid Hosbas AFP

