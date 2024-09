Bez Kaczmarek, ale jaki kapitalny finał sezonu. Paulino z drugim czasem. A i tak się cieszyła

To miała być ozdoba finału Diamentowej Ligi w Paryżu: starcie mistrzyni olimpijskiej na 400 m z Paryża Marileidy Paulino z mistrzynią i rekordzistką świata na 400 m przez płotki Sydney McLaghlin-Levrone. Do bezpośredniej walki na bieżni jednak nie doszło, Amerykanka nie mogła pobiec po diamenty, ale dla niej zorganizowano bieg dodatkowy, chwilę wcześniej. I dobiegła do mety w 49.11 s, choć nie miała się z kim na dobrą sprawę ścigać. A później ruszyła do boju Paulino, niepokonana od 14 miesięcy.