Będzie potężna rewolucja w lekkoatletyce. Anulują rekordy i zmienią wiele zasad

Wielkie zmiany w podstawowych zasadach wielu dyscyplin sportowych nigdy nie przebiegają bez głośnych głosów sprzeciwu. Dla niektórych "grzebanie" w fundamentalnych regułach jest niedopuszczalne. Z drugiej strony, stanie w miejscu, to brak rozwoju i dlatego też niektóre federacje starają się iść z duchem czasu i testować nowe rozwiązania. W przeszłości każdy sport przechodził gruntowne zmiany i wszystko na to wskazuje, iż teraz tak będzie w lekkoatletyce . Federacja World Athletics zapowiedziała bowiem testy w wielu konkurencjach.

Strefa zamiast belki, rewizja wagi sprzętu czy telemetryczny pomiar pułapu. Szykują się wielkie zmiany w lekkoatletyce

Chyba największa objęłaby skok w dal oraz trójskok. World Athletics chciałaby, zamiast belki wprowadzić odbijanie się ze strefy, co wyeliminowałoby spalone próby. Równie duże zmiany czekałyby skok wzwyż oraz skok o tyczce. Tam Federacja przetestuje telemetryczny pomiar pułapu zawodników podczas skoku, co pozwoliłoby pozbycie się sytuacji remisowych, czyli przypadków, kiedy obie zawodniczki lub zawodnicy osiągną tę samą wysokość. Warto podkreślić, że do tej pory lekkoatletki i lekkoatleci tej konkurencji mogli nie rozstrzygać konkursu i wtedy przyznawano dwa złote medale.