Będzie modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. otrzymał 5,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego. Koszt tej inwestycji został określony na ponad 13 mln zł - poinformowała Ewa Iwańska z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Iwańska przekazała, że ministerialne dofinansowanie pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu".

- Całość zadania to ponad 13 mln zł. Będziemy starali się o inne dofinansowania, może w Urzędzie Marszałkowskim, może w Ministerstwie Sportu. Staramy się, aby dodatkowe środki na to zadanie były jak największe - powiedział w środę na konferencji prasowej prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Miasto przygotowuje już dokumentację projektową i w pierwszym kwartale przyszłego roku planuje ogłosić przetarg na wykonawcę modernizacji stadionu.

Zgodnie z przyjętym planem, w miejscu istniejącej płyty boiska piłkarskiego przy ul. Krasińskiego ma powstać nowa ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa, dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż oraz dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce.

W sektorze rzutów wewnątrz bieżni powstaną dwie rzutnie do rzutów oszczepem, do pchnięcia kulą, rzutów dyskiem i młotem. Powstaną boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, z systemem zraszania i drenażem.

Przebudowy doczekają się też trybuny, a na terenie boiska piłkarsko-lekkoatletycznego powstaną tzw. rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne.

