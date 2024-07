Baumgart-Witan szczerze o końcu kariery Kiełbasińskiej. "Wiele przeżyła"

Iga Baumgart-Witan ze smutkiem przyjęła wiadomość o rezygnacji Anny Kiełbasińskiej z aktywnej działalności sportowej. Aktywna wciąż biegaczka została zapytana o to na Instagramie, gdzie odniosła się z dużą czułością do decyzji swojej koleżanki z bieżni. Wyjaśniła, że wszystko, co dobre, musi mieć swój koniec i w bardzo miłych słowach opowiedziała o tym, co czym musiała zmagać się Kiełbasińska. Klasa.