Babiarz wrócił za mikrofon i się zaczęło. Oto jego pierwsze słowa do widzów

Po zamieszaniu związanym z zawieszeniem przez TVP po ceremonii otwarcia nastąpił zwrot w sprawie Przemysława Babiarza, którego przywrócono do pracy przy igrzyskach olimpijskich. Popularny komentator wrócił za mikrofon w piątek, kiedy to rozpoczęła się wieczorna sesja na stadionie lekkoatletycznym. Oto, co Babiarz powiedział na początku transmisji.