"Babcia" Anita Włodarczyk nie zawiodła. Nasza mistrzyni obiecuje dalekie rzuty

Nieraz śmiejemy się z trenerem, że ten, by mnie zmotywować przed rzutem, krzyczy: dawaj babcia! Jestem już na innym etapie kariery. Nie jest tak, jak kiedyś, że wchodziłam do koła i pierwszym rzutem robiłam awans do finału. Dla mnie ten okrzyk jest motywujący. Jak widać, babcia musi się rozkręcać teraz z rzutu na rzut

~ śmiała się Włodarczyk.