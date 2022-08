Atak na mistrza świata! Bulwersujące nagranie obiegło sieć

Młody zawodnik pierwszy, duży sukces świętował na polskiej ziemi - w 2016 roku, w Bydgoszczy został brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów. Sukces ten szybko przełożył na rywalizację seniorską - już trzy lata później, w Dausze wywalczył złoto czempionatu, a krążek obronił przed ledwie kilkoma tygodniami w Eugene.

Atak na mistrza świata. Premier reaguje

Reprezentant Grenady w swoim kraju ma status bohatera, toteż nie dziwi wielkie oburzenie, jakie rozgorzało po ataku na jego osobę. Doszło do niego podczas imprezy, odbywającej się na łodzi "Harbour Master". W sieci pojawiło się nagranie, ukazujące szamotaninę. Widać na nim, jak Peters jest szarpany przez kilku mężczyzn. Według relacji świadków został on następnie wrzucony do wody.

Na całe zajście zareagował również premier Grenady, Dickon Mitchell. - Potępiamy przemoc w każdej postaci. Wzywamy wszystkich do zachowania wzajemnego szacunku - powiedział. O tym, że sprawa zyskała wymiar narodowy świadczy fakt, że władze... skonfiskowały łódź, na pokładzie której doszło do ataku. "T&T Newsday" donosi też, że wydano nakaz aresztowania kapitana portu oraz dotychczasowego właściciela łodzi. Zatrzymano także sześciu mężczyzn, bezpośrednio zaangażowanych w zajście.

Peters został przetransportowany do szpitala. Nie odniósł poważniejszych obrażeń.

