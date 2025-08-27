Partner merytoryczny: Eleven Sports

Atak Duplantisa na rekord w Zurychu. Podopieczny Polaka skoczył tyle co Szwed

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Nie ma drugiego takiego dominatora w męskiej lekkiej atletyce jak Armand Duplantis w skoku o tyczce. Genialny Szwed jest w 2025 roku niepokonany, trzy razy bił już rekord świata. I to on będzie oczywiście faworytem do złota w mistrzostwach świata w Tokio. W środę w Zurychu po raz piąty z rzędu wygrał finał Diamentowej Ligi, choć taką samą wysokość zaliczył w Szwajcarii Emanuil Karalis. Mondo jest coraz bliżej historycznego rekordu Renauda Lavilleniego.

Armand Duplantis i Emanuil Karalis znów w jednym konkursie zaliczyli sześć metrów
Armand Duplantis i Emanuil Karalis znów w jednym konkursie zaliczyli sześć metrówATTILA KISBENEDEKAFP

Finałowe zmagania Diamentowej Ligi w Zurychu są ostatnim poważnym akcentem przed mistrzostwami świata, które już 17 dni rozpoczną się w Tokio. Wcześniej odbędzie się jeszcze mityng w Pekinie, Continental Tour Gold, ale raczej światowe sławy ominą go szerokim łukiem. W tym roku docelowa impreza odbywa się bardzo późno, trudno jest więc przygotować właściwą formę. Podobnie będzie za dwa lata, gdy lekkoatletyczny mundial Pekin zorganizuje również w połowie września.

Teraz bohaterowie lekkoatletycznych zmagań przyjechali do Zurychu - na piętnasty, finałowy mityng Diamentowej Ligi. Zmagania podzielono na dwa dni: w środę sześć konkurencji, wzorem niedawnych zmagań na rynku w Katowicach, odbyło się na placu w centrum miasta. A wśród nich znalazł się skok o tyczce - pań i panów.

Zobacz również:

Konrad Bukowiecki po raz trzeci mistrzem Polski na stadionie
Lekkoatletyka

To się musiało tak właśnie skończyć. Konrad Bukowiecki czekał aż sześć lat

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Diamentowa Liga w Sztokholmie. Armand Duplantis znów najlepszy w całej rywalizacji. Choć tym razem bez rekordu, choćby tego "małego", czyli samego mityngu

    Faworytem do zgarnięcia głównej nagrody - 50 tysięcy dolarów, był oczywiście Armand Duplantis. Genialny Szwed wygrał wszystkie 14 konkursów w tym roku, w których brał udział. I jedynie w kwietniu w DL w Xiamen (5.92) oraz cztery dni temu (w rywalizacji Szwedów z Finami pod nazwą Finnkampen) nie skoczył sześciu metrów. Zadowolił się wynikiem 5.80 m, co dało siedem punktów jego reprezentacji, zaczął skakać, gdy inni kończyli.

    Sportowiec podczas skoku o tyczce w powietrzu, jego ciało przechodzi nad poprzeczką, wyraźnie widoczne dynamiczne napięcie mięśni oraz kolorowe obuwie z kolcami, tło rozmyte, niebo i drzewa.
    Armand DuplantisAli Gradischer/Getty Images via AFPAFP

    Dziś w Zurychu na Sechseläutenplatz nad Jeziorem Zuryskim też był oczywiście faworytem - walczył o piąty z rzędu triumf w Diamentowej Lidze. Rekordzista tego cyklu, Francuz Renaud Lavillenie - ma takich sukcesów aż siedem, również po kolei (2010-2016).

    I to niespełna 39-letni Francuz jako pierwszy odpadł z rywalizacji. Zaczął od prób na 5.65 m, choć nawet Duplantis wcześniej podszedł do 5.50 m. I trzy razy strącił.

    5.80 m zaliczyło już tylko trzech tyczkarzy: Szwed, Grek Emanuil Karalis oraz Sam Kendricks. Amerykanin dokonał tej sztuki w trzeciej próbie, ledwie przeszedł nad poprzeczką. Później raz strącił 5.90 m, raz 6.00 m - i zrezygnował.

    Zobacz również:

    Paweł mistrzem Polski, już po raz ósmy
    Lekkoatletyka

    Jest rekord, Fajdek wrzasnął z radości. Ostatnio takim rzutem pokonał samego Katzberga

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Zostali więc tylko Karalis z Duplantisem. Grek, podopieczny polskiego trenera Marcina Szczepańskiego, fruwa w tym roku już bardzo wysoko, ma zaliczone 6.08 m, a był blisko i 6.11 m. Choć oczywiście wciąż nie jest to poziom Szweda. 5.90 m obaj zaliczyli w pierwszej kolejce, 6.00 m od razu przeszedł tylko Duplantis. I to okazało się kluczowe.

      Karalis też w końcu zaliczył tę wysokość, w trzecim podejściu, ale już był na straconej pozycji. Poprzeczka powędrowała bowiem na 6.10 m, tu musiał być lepszy od Duplantisa. Skakał przed Szwedem, tym razem nieskutecznie. Zmęczony już chyba ilością startów - czwarty mityng w 16 dni - rekordzista świata tym razem nie zaliczył tej wysokości. Nie pobił rekordu mityngu, który od trzech lat należy do niego (6.07 m).

      Co nie zmienia faktu, że i tak po raz piąty z rzędu główna nagroda trafiła w jego ręce.

      Zobacz również:

      Iga Baumgart-Witan
      Lekkoatletyka

      "Aniołek Matusińskiego" kończy karierę. Tym będzie się teraz zajmować

      Amanda Gawron
      Amanda Gawron
      Duplantis o swoim „prawie idealnym” rekordzie świata w skoku o tyczceAP© 2024 Associated Press
      Armand Duplantis skoczył 6.10 m, Emanuil Karalis był bliski zaliczenia rekordowego 6.02 m
      Armand Duplantis skoczył 6.10 m, Emanuil Karalis był bliski zaliczenia rekordowego 6.02 mJOHN MACDOUGALLAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja