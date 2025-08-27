Atak Duplantisa na rekord w Zurychu. Podopieczny Polaka skoczył tyle co Szwed

Finałowe zmagania Diamentowej Ligi w Zurychu są ostatnim poważnym akcentem przed mistrzostwami świata, które już 17 dni rozpoczną się w Tokio. Wcześniej odbędzie się jeszcze mityng w Pekinie, Continental Tour Gold, ale raczej światowe sławy ominą go szerokim łukiem. W tym roku docelowa impreza odbywa się bardzo późno, trudno jest więc przygotować właściwą formę. Podobnie będzie za dwa lata, gdy lekkoatletyczny mundial Pekin zorganizuje również w połowie września.

Teraz bohaterowie lekkoatletycznych zmagań przyjechali do Zurychu - na piętnasty, finałowy mityng Diamentowej Ligi. Zmagania podzielono na dwa dni: w środę sześć konkurencji, wzorem niedawnych zmagań na rynku w Katowicach, odbyło się na placu w centrum miasta. A wśród nich znalazł się skok o tyczce - pań i panów.

Diamentowa Liga w Sztokholmie. Armand Duplantis znów najlepszy w całej rywalizacji. Choć tym razem bez rekordu, choćby tego "małego", czyli samego mityngu

Faworytem do zgarnięcia głównej nagrody - 50 tysięcy dolarów, był oczywiście Armand Duplantis. Genialny Szwed wygrał wszystkie 14 konkursów w tym roku, w których brał udział. I jedynie w kwietniu w DL w Xiamen (5.92) oraz cztery dni temu (w rywalizacji Szwedów z Finami pod nazwą Finnkampen) nie skoczył sześciu metrów. Zadowolił się wynikiem 5.80 m, co dało siedem punktów jego reprezentacji, zaczął skakać, gdy inni kończyli.

Dziś w Zurychu na Sechseläutenplatz nad Jeziorem Zuryskim też był oczywiście faworytem - walczył o piąty z rzędu triumf w Diamentowej Lidze. Rekordzista tego cyklu, Francuz Renaud Lavillenie - ma takich sukcesów aż siedem, również po kolei (2010-2016).

I to niespełna 39-letni Francuz jako pierwszy odpadł z rywalizacji. Zaczął od prób na 5.65 m, choć nawet Duplantis wcześniej podszedł do 5.50 m. I trzy razy strącił.

5.80 m zaliczyło już tylko trzech tyczkarzy: Szwed, Grek Emanuil Karalis oraz Sam Kendricks. Amerykanin dokonał tej sztuki w trzeciej próbie, ledwie przeszedł nad poprzeczką. Później raz strącił 5.90 m, raz 6.00 m - i zrezygnował.

Zostali więc tylko Karalis z Duplantisem. Grek, podopieczny polskiego trenera Marcina Szczepańskiego, fruwa w tym roku już bardzo wysoko, ma zaliczone 6.08 m, a był blisko i 6.11 m. Choć oczywiście wciąż nie jest to poziom Szweda. 5.90 m obaj zaliczyli w pierwszej kolejce, 6.00 m od razu przeszedł tylko Duplantis. I to okazało się kluczowe.

Karalis też w końcu zaliczył tę wysokość, w trzecim podejściu, ale już był na straconej pozycji. Poprzeczka powędrowała bowiem na 6.10 m, tu musiał być lepszy od Duplantisa. Skakał przed Szwedem, tym razem nieskutecznie. Zmęczony już chyba ilością startów - czwarty mityng w 16 dni - rekordzista świata tym razem nie zaliczył tej wysokości. Nie pobił rekordu mityngu, który od trzech lat należy do niego (6.07 m).

Co nie zmienia faktu, że i tak po raz piąty z rzędu główna nagroda trafiła w jego ręce.

Armand Duplantis skoczył 6.10 m, Emanuil Karalis był bliski zaliczenia rekordowego 6.02 m JOHN MACDOUGALL AFP