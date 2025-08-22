Atak Anity Włodarczyk z trzeciego miejsca. 28 centymetrów od własnego rekordu świata

Kilka dni temu Anita Włodarczyk pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie z opuchniętą twarzą i przyłożonym do niej lodem. Miała problem z zębem, tuż przed mistrzostwami Polski. To nie wpływa dobrze na przygotowania, ale nawet i... niedysponowana Anita byłaby zdecydowaną faworytką do złotego medalu. Zwłaszcza w sytuacji, że Malwina Kopron w tym sezonie ma przerwę macierzyńską.

Swój pierwszy medal Włodarczyk zdobyła... 19 lat temu, też w Bydgoszczy. Wtedy rzuciła 62.70 m - przegrała z Kamilą Skolimowską (71.34 m) i Katarzyną Kitą.

Ze Skolimowską w krajowym czempionacie nie udało jej się wygrać - jeszcze w 2008 roku, przed igrzyskami w Pekinie, lepsza była mistrzyni olimpijska z Sydney. A w lutym następnego roku zmarła podczas zgrupowania w Portugalii. Latem zaś Włodarczyk zdobyła swoje pierwsze złoto, także w Bydgoszczy.

Skolimowska była mistrzynią Polski 12 razy, Anita Włodarczyk - 11. Do dziś. Właśnie zrównała się z zawodniczką, w której rękawicy później przez lata rzucała. I w tej rękawicy kilka razy biła rekord świata.

Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Kolejny tytuł dla Anity Włodarczyk. Dwa rzuty za granicę 70 metrów

Anita Włodarczyk od lat nie występuje w memoriale Kamili Skolimowskiej, tu powody są powszechnie znane. Mistrzostw Polski jednak nie unika. Ona ma pewny występ w Tokio, przygotowuje się do tej imprezy. Inne reprezentantki Polski zaś o wyjazd do Azji walczą - te zawody były kluczowe dla Aleksandry Śmiech i Ewy Różańskiej. Ta druga prawdopodobnie swoje zadanie wypełniła.

Włodarczyk zaś rozkręcała się powoli. Zaczęła od słabego rzutu na 63.99 m, ani na moment się nie uśmiechnęła. Później było już lepiej - 68.09 i 68.52 m, ale to wciąż nie dawało prowadzenia. Prowadziła ubiegłoroczna wicemistrzyni kraju Katarzyna Furmanek, ze swoim 68.62 m z drugiej kolejki. A jeszcze w czwartej serii trzykrotną mistrzynię olimpijską wyprzedziła Różańska (68.59 m).

I wtedy klasę pokazała Anita, która niedawno skończyła 40 lat. Najpierw 69.42 m, później 70.08 m. Tu już rywalki odpowiedzi nie miały. Została ostatnia próba, już na luzie, a pytanie brzmiało, czy najlepsza polska specjalistka od rzutu młotem w historii poprawi własny rekord świata zawodniczek 40-letnich? Ten zaś ustanowiła dwa tygodnie temu w Bańskiej Bystrzycy, gdy posłała młot na 70.94 m.

Było blisko, ostatni rzut okazał się tym najlepszym. Zabrakło niewiele - pomiar wykazał 70.66 m. Anita zdobyła więc dwunasty złoty medal MP, a już piętnasty w ogóle.

Srebro dla Furmanek (68.62 m), brąz dla Róźańskiej (68.59 m).

