Atak Anity Włodarczyk z trzeciego miejsca. 28 centymetrów od własnego rekordu świata

Anita Włodarczyk przyjechała do Bydgoszczy z jasnym celem - po dwunasty w karierze złoty medal mistrzostw Polski, co pozwoliłoby jej się zrównać w klasyfikacji wszech czasów z Kamilą Skolimowską. Tyle że przyjechała z drobnym problemem zdrowotnym, co mogło mieć wpływ na wyniki. W czwartej kolejce spadła nawet na trzecie miejsce, ale później odpowiedziała. I to jak! Wygrała złoto z wynikiem 70.66 m - to wynik o 28 cm gorszy od jej niedawnego... rekordu świata w kategorii masters +40.

Anita Włodarczyk po raz dwunasty mistrzynią Polski
Anita Włodarczyk po raz dwunasty mistrzynią PolskiAdam WarżawaPAP

Kilka dni temu Anita Włodarczyk pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie z opuchniętą twarzą i przyłożonym do niej lodem. Miała problem z zębem, tuż przed mistrzostwami Polski. To nie wpływa dobrze na przygotowania, ale nawet i... niedysponowana Anita byłaby zdecydowaną faworytką do złotego medalu. Zwłaszcza w sytuacji, że Malwina Kopron w tym sezonie ma przerwę macierzyńską.

Swój pierwszy medal Włodarczyk zdobyła... 19 lat temu, też w Bydgoszczy. Wtedy rzuciła 62.70 m - przegrała z Kamilą Skolimowską (71.34 m) i Katarzyną Kitą.

    Ze Skolimowską w krajowym czempionacie nie udało jej się wygrać - jeszcze w 2008 roku, przed igrzyskami w Pekinie, lepsza była mistrzyni olimpijska z Sydney. A w lutym następnego roku zmarła podczas zgrupowania w Portugalii. Latem zaś Włodarczyk zdobyła swoje pierwsze złoto, także w Bydgoszczy.

    Skolimowska była mistrzynią Polski 12 razy, Anita Włodarczyk - 11. Do dziś. Właśnie zrównała się z zawodniczką, w której rękawicy później przez lata rzucała. I w tej rękawicy kilka razy biła rekord świata.

    Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Kolejny tytuł dla Anity Włodarczyk. Dwa rzuty za granicę 70 metrów

    Anita Włodarczyk od lat nie występuje w memoriale Kamili Skolimowskiej, tu powody są powszechnie znane. Mistrzostw Polski jednak nie unika. Ona ma pewny występ w Tokio, przygotowuje się do tej imprezy. Inne reprezentantki Polski zaś o wyjazd do Azji walczą - te zawody były kluczowe dla Aleksandry Śmiech i Ewy Różańskiej. Ta druga prawdopodobnie swoje zadanie wypełniła.

    Lekkoatletka w niebieskim stroju trzyma młot sportowy oburącz w pozycji gotowości do rzutu, w tle siatka ochronna stadionu.
    Anita Włodarczyk, Bydgoszcz 2025Adam WarżawaPAP

    Włodarczyk zaś rozkręcała się powoli. Zaczęła od słabego rzutu na 63.99 m, ani na moment się nie uśmiechnęła. Później było już lepiej - 68.09 i 68.52 m, ale to wciąż nie dawało prowadzenia. Prowadziła ubiegłoroczna wicemistrzyni kraju Katarzyna Furmanek, ze swoim 68.62 m z drugiej kolejki. A jeszcze w czwartej serii trzykrotną mistrzynię olimpijską wyprzedziła Różańska (68.59 m).

      I wtedy klasę pokazała Anita, która niedawno skończyła 40 lat. Najpierw 69.42 m, później 70.08 m. Tu już rywalki odpowiedzi nie miały. Została ostatnia próba, już na luzie, a pytanie brzmiało, czy najlepsza polska specjalistka od rzutu młotem w historii poprawi własny rekord świata zawodniczek 40-letnich? Ten zaś ustanowiła dwa tygodnie temu w Bańskiej Bystrzycy, gdy posłała młot na 70.94 m.

      Było blisko, ostatni rzut okazał się tym najlepszym. Zabrakło niewiele - pomiar wykazał 70.66 m. Anita zdobyła więc dwunasty złoty medal MP, a już piętnasty w ogóle.

      Srebro dla Furmanek (68.62 m), brąz dla Róźańskiej (68.59 m).

