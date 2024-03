Anna Kiełbasińska otwiera się na temat problemów mentalnych. "Jak patrzyłam na ludzi, którzy biegali, to robiło mi się niedobrze"

Problemy zdrowotne, w którymi Kiełbasińska zmagała się po starcie w halowych mistrzostwach Europy w Stambule sprawiły, że 33-letnia zawodniczka straciła motywację do dalszej rywalizacji. "Próbowałam jeszcze dociągnąć do sezonu letniego. (...) Ale jakoś ten Stambuł... Mam wrażenie, że spadło ze mnie ciśnienie, bo ten cel został osiągnięty (brąz indywidualny i brąz w sztafecie - przyp. red). Oczywiście, jak tam chciałam jeszcze pobiec poniżej 51 sekund, no ale miałam tak ułożone eliminacje, półfinał i finał, że ja każdy bieg musiałam lecieć w palnik praktycznie. W ciągu trzech dni cztery biegi na 400 metrów. (...) To jest wykańczające. I to, ta suma tych czterech biegów, emocji, zmęczenia fizycznego, ale i układu nerwowego spowodowała, że jak wróciłam do domu, oczywiście się rozchorowałam. (...) Byłam tak przestymulowana, że nie potrafiłam się nawet tak naprawdę cieszyć z tego wszystkiego. Liczyłam na to, że tydzień wystarczy, odpocznę. (...) Ale pamiętam, że byłam wtedy właśnie w Kopenhadze z siostrą, byłyśmy na kawie i weszłam na maila, już widząc, że dostałam program treningowy na poniedziałek od trenera. Jak tylko zobaczyłam ten program, to pomyślałam sobie: “Jezu nie, ja nie mogę. Jak na to patrzę, to nie jestem w stanie się zebrać w ogóle". Ale oczywiście wróciłam, trochę za szybko chciałam trenować, więc ta choroba, która wtedy była niedoleczona, znowu mnie dopadła. Potem znowu musiałam mieć pare dni przerwy i znowu próba powrotu. Z bolącymi achillesami obydwoma i z taką totalną niechęcią. Ja w ogóle jak patrzyłam na ludzi, którzy biegali, to mi się niedobrze aż robiło. Miałam po prostu jakiś taki przesyt" - przyznała.