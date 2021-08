Duszyński zajął drugie miejsce w biegu na 400 m. Wygrał Holender Liemarvin Bonevacia. Holender osiągnął czas 44,48 s. Pobił tym samym rekord kraju. Jednocześnie jest to też najlepszy wynik w tym roku w Europie.



Polak jednak też zaprezentował się bardzo dobrze. Nie dość, że osiągnął najlepszy wynik w karierze, to został trzecim Polakiem, który przebiegł 400 m poniżej 45 s.



Bardzo dobrą formę prezentuje ostatnio też Anna Kiełbasińska. W ubiegłym tygodniu osiągnęła drugi czas na 400 m w historii polskiej lekkoatletyki. Szybciej od niej biegała tylko Irena Szewińska, która jest jedyną Polką z rekordem życiowym poniżej 50 s. Kiełbasińska okrążenie przebiegła w czasie 50,38 s.



Dzisiaj Polka zaprezentowała się świetnie także w biegu na 200 m. W Bernie minęła linię mety jako pierwsza. Dodatkowo pobiła rekord mityngu. Jest to też jej drugi wynik w karierze.



MP

