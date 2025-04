Anita Włodarczyk zrobiła show, kapitalny wynik. Młot lądował za rzutnią

Teraz przed utytułowaną zawodniczką kolejne wyzwania, a imprezą docelową w 2025 roku będą wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio . Polka rozpoczęła już przygotowania, w lutym trenowała RPA, później udała się na obóz do Kataru, w międzyczasie odbyła też wizytę w Seulu, gdzie towarzyszyła jej Natalia Partyka . Do Dohy wróciła w kwietniu, gdzie znajduje czas nie tylko na intensywne treningi, ale też na drobne przyjemności.

"Odpoczynek to jest rzecz, której nie tylko można, ale i trzeba się nauczyć. To nie jest wrodzona umiejętność. Żeby odpoczynek był efektywny i kompletny, muszą odpoczywać ciało i umysł. Będąc na zgrupowaniach w Katarze jednym z miejsc, w których uwielbiam odpoczywać w dniu wolnym od treningów jest pustynia, na której ładuję baterie z przyjaciółmi, przy grillu na kolejne dni treningów" - informowała we wpisie z 12 kwietnia.