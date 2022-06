Anita Włodarczyk znowu najlepsza. Pasjonująca walka o zwycięstwo

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywa się 68. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Oglądamy w nim czołówkę polskich lekkoatletów, a także wielu znanych zawodników z innych krajów.

Konkurs rzutu młotem stał na wysokim poziomie. O wygraną walczyły Włodarczyk i Kopron. Ostatecznie zwycięsko z tej batalii wyszła bardziej doświadczona zawodniczka.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska rozpoczęła od prowadzenia. Kopron ją jednak przerzuciła i po dwóch kolejkach była liderką, z wynikiem 74,06 m.

Kopron rzuciła najdalej w sezonie, ale przegrała z Włodarczyk. Rekord życiowy młodej Polki

W trzeciej próbie Kopron poprawiła się o metr i dwa centymety. Włodarczyk rzuciła jednak jeszcze dalej. Posłała młot na odległość 75,76 m, co ostatecznie dało jej zwycięstwo.

Dla Kopron, wynik 75,08 m to najdłuższy rzut w tym sezonie. Zaskoczyła za to Ewa Różańska. 21-latka regularnie rzucała ponad 70 m. Już w pierwszej próbie jej młot wylądował na 71,31 m, co jest jej rekordem życiowym. Dało jej to trzecią pozycję.