Anita Włodarczyk zaskoczona. Potrzebuje "złości i agresji". "Nie wiem, co mnie ogarnęło"

Anita Włodarczyk potrzebuje, żeby ktoś ją zdenerwował

- O tym wyniku zdecydowała dzisiejsza dyspozycja, a nie koło. Byłam dzisiaj za spokojna. O dziwo, jak czekałam do końca, to w ogóle się nie stresowałam. Nie wiem, co mnie dzisiaj ogarnęło. Liczy się to, że jestem w finale. W Budapeszcie zabrakło mi ośmiu centymetrów, tutaj też było blisko, ale to już historia. Koncentrujemy się na finale - powiedziała Włodarczyk.