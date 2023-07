Anita Włodarczyk zamyka się w lesie. Ma spać, jeść i przygotować się

- To słaby wynik, ale to mnie nie przeraża, bo wiem, w jakim miejscu jestem - przyznała Anita Włodarczyk, która po pięciu latach wygrała konkurs rzut młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski. W Gorzowie Wielkopolskim tylko raz złamała granicę 70 metrów, ale to wystarczyło do dziesiątego złotego medalu w karierze.