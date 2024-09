Anita Włodarczyk zamknęła pewien etap. Te słowa mówią wszystko

Anita Włodarczyk zakończyła pewien etap

Już wcześniej wyjawiła w programie, że planuje kolejną podróż do Japonii. Zawodniczka pokochała ten kraj w 2017 roku, kiedy wyjechała tam po raz pierwszy, by przygotowywać się do zawodów. Ten kraj, a szczególnie miejscowość Takasaki, pozostały już w jej sercu. To w Tokio zdobyła swój ostatni medal olimpijski i to jeszcze w złotym kolorze.