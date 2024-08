Anita Włodarczyk zachwyciła kibiców. Pochwaliła się przed finałem, tajna broń

Nie bez problemów, ale Anita Włodarczyk awansowała do finału rzutu młotem kobiet. Trzykrotna złota medalistka olimpijska uzyskała kwalifikację dopiero z 12. wynikiem, a odczucia wobec jej szans medalowych są dość sceptyczne. Przed finałem 38-latka pochwaliła się nietypowym "treningiem", a nagranie szybko trafiło do szerokiego grona kibiców. Czyżby miała być to tajna broń Anity Włodarczyk?