Anita Włodarczyk z młodym sportowcem z Kataru. Pokazała wspólne świętowanie

Anita Włodarczyk wielokrotnie pokazywała już, że gdzie nie pojedzie, to zdobywa kolejnych przyjaciół. Ostatnie wyczerpujące treningi przed mistrzostwami świata w Tokio sprawiły, że umocniła się jej więź z katarskim młodym oszczepnikiem, Mustafą Rafaatem. Ostatnio ona, zawodnik i ich trener mogli świętować.

Choć podczas igrzysk w Paryżu Anita Włodarczyk nie spełniła marzenia o kolejnym medalu, to pokazała, że mimo wieku wciąż jest poważną konkurencją dla zawodniczek o wiele młodszych i budujących swoją markę. Wielka mistrzyni chciałaby wrócić do szczytu formy, by w swoim ukochanym Tokio, z którym ma tak wiele dobrych wspomnień, znów sięgnąć po krążek, najlepiej w złotym kolorze.