Anita Włodarczyk walczyła o swój piąty tytuł na Słowacji. Riposta Dunki
Anita Włodarczyk w mityngu TIPOS P-T-S w Bańskiej Bystrzycy, mającym rangę World Athletics Continental Tour - Silver, wystąpiła po raz szósty. Do niej należy rekord imprezy, nigdy nie była tu poza najlepszą dwójką. Teraz też druga pozycja byłą niezagrożona, ale pojawiła się nadzieja na sukces. Trzykrotna mistrzyni olimpijska objęła prowadzenie w czwartej kolejce. A za chwilę skontrowała Katrine Koch Jacobsen. Jedna z pięciu młociarek w Europie, które w tym roku rzucały dalej niż Polka.
Nawet wówczas, gdy Anita Włodarczyk nie miała sobie równych na świecie, lubiła przyjeżdżać w takie miejsca, gdzie nie mierzyła się ze światową czołówką. Choćby właśnie na Słowację - najpierw do Šamorína, później mityng ten przeniesiono do Bańskiej Bystrzycy.
W 2016 roku, czyli wtedy, gdy zdobywała olimpijskie złoto w Rio de Janeiro, a później ustanawiała obecny rekord świata w Warszawie, triumfowała w Šamorínie, tamto 77.70 jest do dziś rekordem mityngu. A później wygrywała w 2017 roku, była druga w 2021, a już w Bańskiej Bystrzycy - triumfowała w 2023 i 2025 roku.
Teraz była faworytką do swojego piątego triumfu w zawodach TIPOS P-T-S, których ranga urosła do miana World Athletics Continental Tour - Silver. A w stawce można było znaleźć właściwie tylko jedną zawodniczkę mogącą jej zagrozić.
World Athletics Continental Tour - Silver w Bańskiej Bystrzycy. Słowaccy kibice oglądali rekordzistkę świata
Mowa o Dunce Katrine Koch Jacobsen, która we wszystkich ostatnich wielkich imprezach - ME w Rzymie, igrzyska w Paryżu, mistrzostwa świata w Tokio - była niedaleko za Polką. Fantastycznie rozpoczęła ten rok, w marcowym Pucharze Europy w Rzutach pobiła rekord życiowy - 75.52 m. I to właśnie ten wynik sprawia, że na europejskiej liście jest czwarta, dwie pozycje przed naszą rekordzistką świata. W ostatnich mityngach dość regularnie rzucała po 73-74 metry, trzeba ją rozpatrywać jako jedną z sześciu głównych kandydatek do podium w Birmingham.
Z drugiej strony - zaledwie pięć dni temu Włodarczyk posłała w Madrycie młota na 75.01 m, jej najlepszy rezultat od czterech lat. Forma rosła, przed mistrzostwami Polski, konkurs już w sobotę, można się było spodziewać potwierdzenie dyspozycji w Bańskiej Bystrzycy. Tyle że... nic z tego nie wyszło. I to prawdopodobnie nie za sprawą dwóch zawodniczek osiągających ostatnio doskonałe wyniki, ale fatalnego koła. Co potwierdził konkurs mężczyzn, z udziałem Pawła Fajdka.
Nawet te dwie największe gwiazdy nie potrafiły bowiem złapać szybkości przy obrotach, a gdy jej brakuje, trudno o odpowiednią dynamikę. I odległości. Polka zaczęła od prób na 63.76 m, 66.10 m i 66.21 m. Jacobsen rzucała bardzo podobnie, w tym momencie była o 88 cm lepsza.
W czwartej kolejce Anita uzyskała jednak 67.57 m - objęła prowadzenie. A w piątej kolejce poprawiła się na 69.60 m. Dunka odpowiedziała wtedy rzutem na 70.21 m - on dał jej zwycięstwo. Włodarczyk w ostatniej serii uzyskała bowiem 69.19 m.
Te wyniki nie powinny być jednak żadnym powodem do niepokoju. To co prawda pierwszy konkurs zawodniczki pochodzącej z Rawicza z szóstką z przodu od maja zeszłego roku, ale występ w Madrycie pokazał przecież, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Za trzy tygodnie w Birmingham Anita będzie broniła srebra wywalczonego w Rzymie.