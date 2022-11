Anita Włodarczyk przekazała wspaniałą wiadomość! Kibice mogą zacierać ręce

Pechowa kontuzja Anity Włodarczyk. Goniła złodzieja, który chciał okraść jej samochód

Wielka mistrzyni "robi to, co kocha". I nie przerażają ją przygotowania

Doświadczona młociarka po cichutku wracała więc do zdrowia, intensywnie przechodziła proces rehabilitacji, który z czasem zaczął przechodzić w trening siłowy. Tydzień temu ruszyła w podróż na pierwsze zgrupowanie - do Republiki Południowej Afryki. "Po 5 miesiącach owocnej rehabilitacji, w zdrowiu, pełna motywacji, zaczynam przygotowania do sezonu 2023. Czeka mnie ciężka praca, ale to mnie nie przeraża, bo najważniejsze jest to, że mogę robić to, co kocham" - pisała wtedy.