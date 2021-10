Za Anitą Włodarczyk niesamowity sezon, w którym toczyła zaciekłą walkę z czasem.



Rekordzistka świata i gwiazda rzutu młotem robiła wszystko, by zdążyć wystartować na igrzyskach w Tokio i osiągnąć możliwie najwyższą formę.



Szczęściu, w postaci przesunięcia olimpiady w Kraju Kwitnącej Wiśni o rok, trzeba było pomóc i Włodarczyk spisała się kapitalnie. Na Stadionie Olimpijskim w Tokio zaprezentowała się wspaniale, zdobywając trzeci z rzędu tytuł mistrzowski na najważniejszej imprezie sportowej świata.



Problemy naszej mistrzyni ciągnęły się od 2019 roku. To wtedy zdecydowała się na operację kolana, zrezygnowała ze startu na mistrzostwach świata w Katarze, a później doszedł jeszcze jeden zabieg. Efekt był jednak piorunujący, bo celem nadrzędnym był start we wschodniej Azji.

Anita Włodarczyk: Nadszedł wyczekiwany dzień...

Już w Tokio Włodarczyk potwierdziła, że nie myśli się zatrzymywać i jeśli zdrowie pozwoli, wytrwa co najmniej do igrzysk w Paryżu, które odbędą się za trzy lata.



O tym, że nie ma czasu na zbyt długi wypoczynek, pani Anita poinformowała w mediach społecznościowych. Laba właśnie się skończyła.

- Koniec wakacji. Nadszedł wyczekiwany dzień, kiedy to zaczynam pierwsze zgrupowanie w Doha po wakacyjnej przerwie. Do dobrze wrócić do miejsca, w którym czuję się jak w domu, do Aspire Academy. Nic nie motywuje tak jak nowe cele - zapowiedziała 36-latka.

