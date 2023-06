Anita Włodarczyk przegrała zakład z... sędzią. O co poszło?

Anita Włodarczyk w czasie zawodów założyła się z sędzią

- To była dla mnie forma mobilizacji. Założyłam się zatem z jednym z sędziów, że jak nie rzucę 72 metrów, to pójdziemy na piwo. I przegrałam. Muszę teraz dotrzymać słowa. Jak spotkamy się kolejnym razem, to będę musiała zrealizować ten zakład - śmiała się Włodarczyk.

Zapytana o wynik, jaki uzyskała w zawodach, odparła: - Najważniejsze jest to, że zrobiłam najlepszy wynik w sezonie. Do tego cieszy mnie regularność rzutów w porównaniu do fatalnych dla mnie poprzednich startów. Dlatego tym bardziej zależało mi, by jak najlepiej zaprezentować się na Stadionie Śląskim. Brakowało mi startów w Polsce. Mimo czwartego miejsca wychodzę ze stadionu z uśmiechem.