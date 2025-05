Anita Włodarczyk poszła na wybory i od razu wyznała. "Pierwszy raz w życiu"

Anita Włodarczyk zagłosowała w wyborach prezydenckich

18 maja aż ponad 66 proc. Polaków uprawnionych do głosowania wybrało się do urn. Tegoroczna frekwencja zaskoczyła, podobnie jak wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich - choć w drugiej turze zmierzą się między sobą spodziewani kandydaci, to za ich plecami wyniki ułożyły się znacznie bardziej interesująco i dla niektórych wyborców szokująco.