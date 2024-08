Anita Włodarczyk ogłosiła. To koniec. Ujawniła swoje plany

Srebro mistrzostw Europy i czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - tegoroczne wyniki Anity Włodarczyk pokazują, że Polka, choć nie rzuca już na takie odległości, jak kiedyś, ma w swojej dyscyplinie jeszcze sporo do powiedzenia.

Anita Włodarczyk ujawniła plany

Włodarczyk wstawiła na Instagram post, w którym informowała o tym, że oficjalnie kończy sezon 2024. Postanowiła podsumować swoje wyniki i stwierdziła, że całościowo wyglądał on bardzo dobrze. Choć, jak sama stwierdziła, do medalu na igrzyskach brakowało jej odrobiny szczęścia, to ogólnie widać było, że udało jej się rozwinąć formę przed najważniejszą imprezą sezonu.