Anita Włodarczyk ogłasza ws. kariery. Wszystko jasne, ależ wiadomość 

I choć w ubiegłym roku musiała przełknąć gorzką pigułkę na MŚ w Budapeszcie (zajęła 13. miejsce w eliminacjach rzutu młotem i nie awansowała do finału ), to jak zdradziła w Podcaście Olimpijskim Interii, nie zamierza składać broni i przygotowuje formę na najważniejszą imprezę 2024 roku.

"Nadal mam wielką motywację do treningów. Tym bardziej, że już na horyzoncie igrzyska olimpijskie w Paryżu. Za kilka dni ruszam z przygotowaniami. Takie mam marzenie, taki mam cel. Zawsze podchodziłam do każdej imprezy mistrzowskiej tak, żeby przywieźć złoty medal. Stawiam sobie zawsze wysoko poprzeczkę" - zasygnalizowała sportsmenka.

Anita Włodarczyk zakończy karierę po igrzyskach? Znaczące słowa Polki