Anita Włodarczyk to reprezentantka Polski, która zawsze daje rodakom wiele powodów do radości podczas igrzysk olimpijskich. Podczas imprezy czterolecia w Londynie w 2012 roku lekkoatletka wywalczyła pierwszy złoty medal olimpijski w rzucie młotem. Wynik ten powtórzyła także cztery lata później w Rio de Janeiro, a w 2021 roku w Tokio zdobyła trzeci tytuł mistrzyni olimpijskiej. Nic więc dziwnego, że wielu ekspertów jeszcze przed startem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich stwierdziło, że 38-latka i tym razem obroni tytuł i wróci do domu z kolejnym złotym medalem. Włodarczyk jednak już w eliminacjach dała rodakom wiele powodów do niepokoju.

