Anita Włodarczyk dała niezły popis. Robert Lewandowski byłby dumny

Gdyby nie uciekał, to by nie dostał. Bo najpierw go przyłapaliśmy z trenerem przy moim samochodzie. Zaczął krzyczeć, że jest z Ukrainy. Chyba chciał nas wziąć na litość. Potem okazało się, że to Gruzin

~ opowiadała z rozbawieniem w rozmowie z "Faktem" na krótko po incydencie.