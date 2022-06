Anita Włodarczyk czeka na operację. Wszystko przez pościg za złodziejem!

Do zdarzenia doszło w czwartek . Włodarczyk odbywała trening w hali, a na zewnątrz pewien mężczyzna starał się włamać do jej pojazdu. Jako pierwszy sytuację zobaczył trener zawodniczki i ruszył w pościg za złodziejem. Ten jednak zdołał się wymknąć. Wtedy do akcji wkroczyła Anita.

Anita Włodarczyk czeka na operację

Włodarczyk dogoniła złodzieja i - jak napisała w mediach społecznościowych - własnoręcznie do pojmała. Następnie został on przekazany policji. Kiedy emocje już opadły, zawodniczka zaczęła odczuwać ból mięśniowy w nodze.

Reklama

W piątek młociarka przeszła badanie rezonansem magnetycznym. Wykazało ono, że konieczna jest operacja, którą zaplanowano na poniedziałek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anita Włodarczyk: Nie przejmuję się gorszymi momentami. WIDEO Polsat Sport

Włodarczyk będzie miała mało czasu na rekonwalescencję. 30 czerwca wylatuje bowiem na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych. Jak zapowiadała w mediach, chce tam powalczyć o złoto.

Jakub Żelepień, Interia