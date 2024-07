Anita Włodarczyk czai się w lesie. Polska mistrzyni jest nieobliczalna

Anita Włodarczyk jest niepokonana na igrzyskach olimpijskich od 2012 roku. Polka to aktualna rekordzistka świata, która jednak nie dość, że ma już blisko 39 lat, to do tego w ostatnich latach zmagała się z kontuzjami.

Anita Włodarczyk nie odpuszcza. Rywalki nadal muszą się z nią liczyć

Czwarte olimpijskie złoto? "Chodzi mi głowie"

- Wiemy, co jest do poprawy i teraz będziemy się na tym właśnie koncentrować. W amerykańskich trialsach odpadły dwie groźne rywalki. To jest może trochę zapłata za to, co mnie spotkało w 2022 roku. Wtedy rzucałam po 78 metrów, a jednak nie mogłam pojechać na mistrzostwa świata do Eugene ze względu na kontuzję. Ktoś chyba zatem czuwał tam na górze. Są jednak jeszcze inne dziewczyny, które również rzucają na wysokim poziomie. Nie ukrywam, że siedzi mi w głowie ten czwarty złoty medal olimpijski. Ciągle siedzi mi w głowie ten występ w igrzyskach w Tokio, kiedy potrafiłam się zmobilizować i wygrałam. Teraz po medal sięgnęłam w Rzymie. Po prostu potrzebuję dużego stadionu i atmosfery wielkiego sportowego święta. Wtedy wstępują we mnie dodatkowe siły - przyznała Włodarczyk.