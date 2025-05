Aniołki Matusińskiego zaskoczone, nagła zmiana. Fenomenalny finisz Bukowieckiej

W sobotę trenerzy sztafet 4x400 metrów - Marek Rożej i Aleksander Matusiński - postawili wszystkie moce na sztafetę mieszaną, by już ona mogła uzyskać przepustkę do wrześniowych mistrzostw świata. A skoro w niej biegły m.in. Natalia Bukowiecka i Justyna Święty-Ersetic, to nie były w stanie półtorej godziny później wspomóc sztafety kobiecej. Owszem, w przeszłości takie sytuacje się zdarzały, choćby Święty-Ersetic potrafiła w Berlinie zdobyć złoto mistrzostw Europy na 400 metrów, a 101 minut później ruszyć na ostatniej zmianie sztafety, odeprzeć atak Francuzki Florii Gueï i też zapewnić drużynie pierwsze miejsce. To jednak było siedem lat temu, pani Justyna miała wówczas 25 lat, a impreza była docelową. Następnego dnia miała zaś wolne.

