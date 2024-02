Patrycja Wyciszkiewicz wraca do rywalizacji. Przed nią ważne zgrupowanie

"To bardzo wymagające tereny na wysokości 2300 metrów nad poziomem morza, trudne podłoże, same wzniesienia i dość duże przewyższenia na trasach biegowych. Na pewno będzie tam dużo zmęczenia, dużo ciężkiej pracy, która na pewno odda w sezonie letnim. Będzie to już piąta moja Kenia, bo to jest cudowne miejsce na ziemi. Tam jest duża bieda, ubóstwo, ale są tam szczęśliwi ludzie. To powiedzenie "Hakuna matata", czyli "nie martw się, uśmiechnij się" tam się przekłada jeden do jednego. Wszyscy się uśmiechają, cieszą, nie przejmują problemami dnia codziennego i nie zastanawiają nad błahymi problemami, jak u nas. Tam ludzie są szczęśliwi i to się również mi udziela" - przyznała 30-latka w rozmowie z Aleksandrą Kropielnicką z TVP3 Poznań.