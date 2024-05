Andrejczyk rzuciła, 70.01 m na tablicy. Zaskakujące sceny w Gorzowie

Dla Marii Andrejczyk Gorzów Meeting jest ostatnim startem przed mistrzostwami Europy. W trzech kolejnych swoich startach oszczepniczka Hańczy Suwałki rzucała ponad 62 metry, to oznacza przynależność do europejskiej czołówki. Żeby myśleć o medalach, także mistrzostw Europy, ale przede wszystkim igrzysk olimpijskich, trzeba jednak do tego coś dołożyć, najlepiej ze dwa, trzy metry. I to jest cel wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio i czwartej oszczepniczki igrzysk w Rio de Janeiro.

