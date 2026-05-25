Anastazja Kuś wbiegła na mistrzostwa świata. Wystarczyły 52 sekundy

Kilka dni temu w obszernej rozmowie w Interii z red. Tomaszem Kalembą Anastazja Kuś mówiła tak: "Niedawno skończyłam dopiero 19 lat, więc ten pik formy jeszcze jest długo, długo przede mną. Razem z trenerką chcemy, żebym w zdrowiu dotrwała do najlepszego wieku dla kobiety sporcie, który przypada na 25-27 lat. Widzimy, jak kontuzje spowalniają wiele świetnie zapowiadających się karier. (...) Mam się rozwijać systematycznie. Oczywiście z roku na rok ten trening jest coraz mocniejszy. To przekłada się na systematyczne poprawianie rekordów życiowych i medale juniorskich imprez.

Ten rekord życiowy na 400 metrów zawodniczka z Olsztyna poprawiła niemal dwa lata temu - w finale mistrzostw Europy U-18 w Bańskiej Bystrzycy. 51.89 s to do dziś rekord Polski juniorek młodszych, ona sama przeszła już do kolejnej kategorii wiekowej. A w niej kluczową imprezą będą sierpniowe mistrzostwa świata na słynnym Hayward Field, czyli w amerykańskim domu Klaudii Kazimierskiej. Impreza w Eugene zaplanowana jest na 4-9 sierpnia.

Minimum World Athletics na tę imprezę wyznaczono na 55.20 s, PZLA "podbił" je do 53.50 s. Dla wielu nastolatek to nieosiągalne wyniki, dla Kuś - formalność. W zeszłym sezonie w najlepszych występach uzyskiwała czasy: 52.01, 52.03 i 52.13 s. W hali zaś, w MP w Toruniu, uzyskała 1 marca 52.50 s.

Dziś zaczęła sezon z przytupem - czwartym wynikiem w karierze. I biletem do Oregonu.

Anastazja Kuś zaczęła sezon w Niemczech. Świetny finisz z ostatniej pozycji

19-latka z Olsztyna była jedną z kilkoro reprezentantów Polski biorących udział w mityngu World Athletics w Rehlingen. A tamtejszy 61. Pfingstsportfest Rehlingen ma srebrną rangę w kalendarzu światowej federacji.

Dla niej był to pierwszy start, tuż po maturach. I zaczęła go inaczej niż zwykle, od niezłego pierwszego łuku. W ślad za tym powinna pójść szybka przeciwległa prosta, a tymczasem tam rywalki zaczęły ją wyprzedzać. W tym m.in. o rok starsza Niemka Johanna Martin, która 10 miesięcy temu w Tampere została wicemistrzynią Europy U-20, Kuś wtedy finiszowała trzecia.

Anastazja Kuś w Rehlingen screen za Youtube/SR Deins materiał zewnętrzny

Ostatnią prostą Anastazja zaczęła na ostatnim miejscu, ale znów popisała się pięknym finiszem. Odrobiła dwie pozycje, zajęła czwarte miejsce. Czas zaś - 52.09 s oznacza wypełnienie minimum na MŚ w Eugene.

Wygrała Paris Peoples, niedawna halowa mistrzyni świata z Torunia w amerykańskiej sztafecie 4x400 m (51.26 s), przed świetnie finiszującą Martin (51.30 s - nowy rekord życiowy) i kolejną Niemką Janą Lakner (51.89 s).

Co ten czas oznacza? Bieg biegowi nierówny, w Eugene trzeba będzie umieć rywalizować w turniejowych warunkach. Niemniej dwa lata temu w Limie poza zasięgiem reszty była obecna halowa mistrzyni świata z Torunia Lurdes Gloria Manuel (51.29 s), ale już Kanadyjka Diana Proctor (51.98 s) czy Amerykanka Zaya Akins (52.00 s) miały czasy zbliżone do tego Kuś. A w Peru bez medalu zostały: Martin (52.49 s) i Ella Onojuvwevwo (52.61 s). Nigeryjka niedawno przebiegła okrążenie w 49.59 s.

Czas Anastazji jest najlepszym w Europie wśród juniorek.

