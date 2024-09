Anastazja Kuś pod ostrzałem. Zgrzyt w polskim teamie. Emocje puściły doszczętnie

Presji medalowej wobec kobiecej sztafety 4x400 m tym razem nie było, ale brak awansu do finału odebrany został jako ogromne rozczarowanie. Trzy lata wcześniej - w innym składzie - Polski sięgnęły przecież po srebro. Czy w Paryżu nie było szans jeśli nie na podium, to przynajmniej na miejsce w ścisłej czołówce?

Słaby występ Kuś zaprzepaścił szanse na finał? "Tłumaczyła, że się zestresowała"

- To wszystko jest tym bardziej denerwujące, że Anastazja od początku przygotowań oczekiwała, że powinnyśmy ją traktować jak seniorkę. Najpierw sama mówiła, że nie chce już biegać z juniorkami, a po starcie tłumaczyła, że się zestresowała, nie udźwignęła presji. Gdybym to ja zrobiła coś takiego, to wiem, że trener już nigdy by mi nie zaufał - dodaje doświadczona lekkoatletka.