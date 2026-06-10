Natalia Bukowiecka z indywidualnym medalem mistrzostw Europy, a sztafety - mieszana i kobieca - również walczące o podium - to wydaje się być realnym celem na sierpniową rywalizację w Birmingham. Wiele tu jednak zależy od tego, jak będą spisywały się koleżanki z drużyny narodowej naszej liderki. I coraz więcej wskazuje, że to nową "dwójką" może być nie doświadczona Justyna Święty-Ersetic, a znacznie młodsza od niej Anastazja Kuś. O ile oczywiście 19-latka z Olsztyna będzie w stanie połączyć mistrzostw świata w Eugene z planami "dorosłej" kadry. A jedna i druga rywalizacja odbędzie się w sierpniu.

Kuś nigdy dotąd nie pokonała Święty-Ersetic w indywidualnej rywalizacji, choć przecież razem zdobywały medale w HMŚ. Teraz nastąpił przełom - na Stade Delort w Marsylii. Mało tego, Kuś pokazała, że jej formę idzie mocno w górę. A przebicie bariery 51,50 s, a później może nawet 51 sekund wcale nie jest tak odległe.

Meeting de Marseille. Anstazja Kuś i Justyna Święty-Ersetic w stawce. Tak blisko rekordu Polski U-20

Można się było spodziewać, że właśnie na południu Francji młoda reprezentantka Polski pokusi się o poprawienie własnej życiówki. Cztery dni temu w Raciborzu poprawiła tę na 200 metrów, mimo przeciwnego wiatru (23.51 s). A sama mówiła, że był to start czysto treningowy, pomagała juniorskiej reprezentacji Polski w wygraniu wielomeczu.

Test szybkościowy wypadł więc na medal, dziś na Stade Delort musiała jeszcze dołożyć wytrzymałość. I to się wyśmienicie udało. Wygrała cały bieg z czasem 51.64 s. O 45 setnych poprawiła swój najlepszy tegoroczny wynik na 400 metrów, a o 25 setnych - rekord życiowy. Ten ostatni uzyskała w lipcu 2024 roku w Bańskiej Bystrzycy, gdy sięgała po mistrzostwo Europy juniorek młodszych.

Wyprzedziła wicemistrzynię olimpijską z Tokio w sztafecie mieszanej Anabel Medinę z Dominikany (51.96 s). A Święty-Ersetic finiszowała trzecia - uzyskała 52.15 s. Czyli o 17 setnych gorzej niż w niedzielę w Warszawie. Po raz pierwszy w ich potyczkach lepsza okazała się ta młodsza.

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Co ważniejsze, czas Anastazji Kuś nadal jest drugim wśród juniorek w polskich tabelach historycznych - rekord od 13 lat należy do Patrycji Wyciszkiewicz, która w Rieti sięgnęła po juniorskie mistrzostwo Europy uzyskując 51.56 s. Kuś musi więc urwać jeszcze dziewięć setnych, by zostać samodzielną liderką.

A jest nią w juniorskich tabelach za ten sezon w Europie, zaś w dziesiątce najlepszych na świecie. Na kontynencie przewaga naszej zawodniczki jest gigantyczna.

Najszybsze juniorki w Europie w 2026 roku:

51.64 s - Anastazja Kuś (Polska) - Marsylia, 10 czerwca

52.74 s - Johanna Safarova (Czechy) - Ostrawa, 1 marca (hala)

53.15 s - Giulia Macchi (Włochy) - Busto Arsizio, 30 maja

53.15 s - Luna Fischer (Niemcy) - Regensburg, 6 czerwca

53.43 s - Madelief Van Leur (Holandia) - Apeldoorn, 28 czerwca (hala)

53.43 s - Zofia Pasierbek (Polska) - Gliwice, 31 maja

Anastazja Kuś Polsat Sport

Justyna Święty-Ersetic Martin Bernetti AFP





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