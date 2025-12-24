Amerykanie kochają lekkoatletykę, zainteresowanie budzą nie tylko zmagania tych najlepszych, ale już rywalizacje międzyszkolne. I to od poziomu szkół średnich zaczynając. Finały uniwersyteckie, na słynnym Hayward Field w Eugene, śledzą setki tysięcy osób. A tam często padają wyniki na skalę światową.

Takie zainteresowanie ma solidne podstawy - rywalizacja toczy się, na różnych poziomach, przez cały rok, globalne marki producentów sprzętu opiekują się tymi najlepszymi sportowcami. Coś wie o tym Klaudia Kazimierska, która kończąc przygodę z Uniwersytetem Oregonu, podpisała profesjonalny kontrakt z Nike. Mówimy zaś o zawodniczce, który błyszczała w NCAA, ale przede wszystkim: pobiegła w finale igrzysk olimpijskich i finale mistrzostw świata.

Natasza Dudek wygrywa NXN Nike Cross Nationals. Grudzień 2025 Kirby Lee Getty Images

Podobną ścieżkę przechodziła kiedyś Zofia Dudek, razem z rodziną wyjechała do Stanów Zjednoczonych w trakcie swojej szkoły podstawowej. Za sprawą taty Macieja, który w 2011 roku został wizytującym profesorem ekonomii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, później pełnił taką rolę na Purdue Univeristy w Indianie, od lat jest zaś wykładowcą na Univeristy of Michigan.

I to właśnie Ann Arbour, miasto-siedziba szkoły, stało się ich bazą treningową. Nataszę Dudek prowadzi m.in. Nancy Boudreau, rezerwowa w amerykańskiej drużynie na igrzyska w Meksyku (1968) i Monachium (1972).

Zofia Dudek mówiła o tym sześć lat temu w wywiadzie dla bieganie.pl. Miała wtedy 17 lat i właśnie wywalczony tytuł mistrzyni Europy juniorek w biegu na 3000 metrów. Wtedy, w Boras, złote medale w swoich konkurencjach zdobywały m. in. Femke Bol (400 m przez płotki), Jarosława Mahuczich (skok wzwyż), Larissa Iapichino (skok w dal), Jorinde van Klinken (pchnięcie kulą) czy Amy Hunt (bieg na 200 m). A Pia Skryszowska cieszyła się ze srebra na 100 m przez płotki.

Do dziś mieszka i trenuje w USA, w tym roku kończyła przygodę z NCAA (17. miejsce w finale na 5000 m), wcześniej w Bostonie uzyskała bardzo wartościowy czas w hali na tym dystansie (15:33.35).

Dwa prestiżowe tytuły dla Nataszy Dudek. 15-latka z Polski dokonała tego jako pierwsza

Właśnie śladami dwóch starszych sióstr podąża teraz zaledwie 15-letnia Natasza, urodziny miała w listopadzie. Zofia w 2019 roku wygrała przełajowe mistrzostwa Foot Locker, w tym roku zorganizowane w tym samym miejscu pod szyldem Brooks.

A młodsza siostra właśnie ją przebiła, co dało efekt w postaci ciekawego artykułu na łamach magazynu Track and Field News - najbardziej prestiżowego na świecie poświęconego "królowej sportu".

Zofia, co podkreśla w swoim artykule Jeff Hollobaugh, wygrała bowiem - jako pierwsza w historii - oba cykle biegów przełajowych: najpierw NXN (Nike Cross Nationals) w Portland w Oregonie, teraz zaś Brooks XC Championships w San Diego w Kalifornii. Te ostatnie zawody zastąpiły odwołane wcześniej Foot Locker Cross-Country Championships, przejęły rolę mistrzostw USA szkół średnich. Młoda Polka była najlepsza z grona 50 uczestniczek finału, o 1,6 s wyprzedziła Blair Bartlett.

Artykuł w TaFN zaczyna się od słów jednego z trenerów 15-latki Iana Forsytha z Ann Arbour: "Młodsze dzieci mają przewagę, bo zawsze mogą dokonać tego dzięki starszym siostrom". I zaznaczył, że na starcie przygotowań latem, nie spodziewał się takich wyników.

- Gdy zaczynałam biegać, Zofia chodziła do liceum. To ona mnie wciągnęła, widziałam, ile jej to sprawia przyjemności. I też tego chciałam - mówi Natasza.

Sama przyznaje, że więcej dał jej tytuł zdobyty w Portland. - Ten bieg pokazał, że potrafię dać z siebie wszystko. I dał mi dużo pewności siebie - mówi. - W tym roku nauczyłam się nie mieć żadnych obaw na mecie. Rok temu serce mi biło bardzo szybko, teraz staram się wejść do pewnej strefy jeszcze przed wyścigiem - tłumaczyła.

Natasza Dudek z pucharem po triumfie w Oregonie Kirby Lee Getty Images

Natasza Dudek 10 listopada skończyła 15 lat, większą część życia spędziła w USA. Jest jednak obywatelką Polski, na stronie World Athletics figuruje nasza flaga. A co ze startami międzynarodowymi młodej zawodniczki Pioneer High School? Nastolatka podkreśla, że to może nastąpić w przyszłości, ale sama nie wie - kiedy. I na razie chce chwilę odpocząć przed rozpoczęciem startów w hali.

