Ależ wpadka organizatorów igrzysk. Nerwy rywala Fajdka i Nowickiego

Problemy z techniką dotykają nie tylko widzów przed ekranami, ale także samych sportowców. Przypomnijmy, że do błędu doszło w walce polskich szpadzistek z Chinkami. Na 30 sekund przed końcem meczu Aleksandra Jarecka i Sihan Yu zanotowały jednoczesne trafienie. Zamiast 30:30, na tablicy wyników pojawił się rezultat 31:30 dla Polski. Nie wiadomo dlaczego to Biało-Czerwone dostały dodatkowy punkt, ale zmyliło to Jarecką, która zamiast atakować, postawiła na defensywę.

- Sytuacja była niespotykana, bo sędziowie pomylili się z rezultatem na tablicy wyników. Po raz pierwszy w życiu spotkałem się z taką sytuacją. To zmieniło diametralnie przebieg meczu. Może to był mój błąd, że nie dopilnowałem, że ten wynik był zły, ale skupiałem się na końcowych fragmentach walki i nie zwróciłem uwagi na wynik. Widocznie tak jednak miało być - mówił trener Bartłomiej Język.

Sędziowie "zgubili" rzut Merlina Hummela. Nerwy podczas eliminacji młociarzy